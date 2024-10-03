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"Укрзалізниця" модернізувала плацкартні вагони

Четвер, 3 жовтня 2024, 15:06 - Віктор Волокіта
 

"Укрзалізниця" модернізувала ще 4 плацкартних вагонів на власних потужностях. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Зазначається, що в "Укрзалізниці" оновили інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло; облаштували систему кондиціювання; встановили вакуумні туалети; розмістили біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C.

"Сьогодні вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 Київ – Чернівці. Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами, вартість проїзду в яких залишиться без змін", - йдеться в повідомленні.  

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 – плацкартні. 

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад. Частина нових вагонів з'явиться восени 2024 року.

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Економічна правда
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