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"Укрзалізниця" запустить перші вагони з нового пасажирського складу цієї осені

Четвер, 26 вересня 2024, 17:27 - Віктор Волокіта

"Укрзалізниця" оновлює пасажирський рухомий склад. Частина нових вагонів з'явиться восени 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Триває будівництво 66 пасажирських вагонів, які виробляються в Україні. Перші вагони з цієї програми вийдуть на свої рейси вже цієї осені", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

В УЗ зазначили, що у новій партії – купейні вагони, СВ, 4 вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.

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Усі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей: кондиціонери; вакуумні туалети; розетки, USB та Type-C порти; кавомашини; системи відеоспостереження тощо. 

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ наразі обладнані системами доступу до Інтернету.

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