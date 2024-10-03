Промисловість Росії масово провалила імпортозаміщення програмного забезпечення

Російські підприємства металургійної та хімічної промисловості, а також паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) досі реалізують понад 98% проєктів на іноземному програмному забезпеченні (ПЗ).

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що близько 80% з них використовують IT-рішення німецької Siemens, а 18%, що залишилися, — інші закордонні продукти.

Йдеться, зокрема, про автоматизовані системи управління технологічним процесом (АСУ ТП), які включають програмні та апаратні елементи. Після виходу з Росії Siemens, французької Schneider Electric, японської Yokogawa та американських Honeywell і Emerson при Мінпромторгу було створено робочу групу для імпортозаміщення іноземних рішень.

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Розробкою мали зайнятися "Северсталь", "Газпром нафта", "Транснефть", "Єврохім", "Росатом", НВО КІС та ін. Згідно із затвердженим у Мінпромторгу планом, уже до кінця 2024 року компанії мали випробовувати прототипи компонентів відкритої АСУ ТП для локальних систем управління.

Однак, як показало опитування "Северстали", тільки 10% компаній визначилися зі стратегією імпортозаміщення АСУ ТП, а близько 60% все ще перебувають у пошуку. Третина підприємств обрали вендорів для цього, але бачать різні ризики під час реалізації проєктів.

В електроенергетиці (генерація і мережі) на іноземні рішення припадала частка в 30-50%, у транспортуванні нафти - не більше ніж 30%, у хімії, нафтопереробці, целюлозно-паперовому виробництві - від 80 до 97%, у металургії - 90%, в інших галузях - від 70 до 95%.

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