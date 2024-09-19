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Законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до Ради до кінця 2024 року – Пишний

Четвер, 19 вересня 2024, 20:15 - Олексій Артемчук

Законопроєкт про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч.

Про це повідомляє голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Закон про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч. Важливо, щоб у 2025 році Україна мала стійку інституційну основу для розвитку цього напряму, що посилить не лише страховий ринок, але й економіку країни в цілому. Це створить додатковий захист для роботи бізнесу", - зазначив Пишний.

Найближчим часом документ представлять для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам. 

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Зокрема, наприкінці вересня планується провести консультації з асоціаціями страхового бізнесу та учасниками фінансового ринку.

Нагадаємо:

Рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.

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страхування НБУ
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Економічна правда
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