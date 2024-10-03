Нафта дорожчає через можливе розширення конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в четвер, 3 жовтня, оскільки перспектива розширення конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити потокам сирої нафти з ключового регіону-експортера, затьмарила більш сильні перспективи світової пропозиції.

Про це пише профільне видання enkorr із посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 80 центів, або на 1,08%, до $74,7 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США подорожчали на 85 центів, або на 1,21%, до $70,95.

"Після початкового хвилювання через геополітичні ризики на Близькому Сході ми спостерігали деяке спокійне повернення на глобальні ринки, але, звичайно, учасники ринку все ще спостерігали за будь-якою майбутньою відповіддю Ізраїлю", - сказав ринковий стратег при IG Єп Джун Ронг. За його словами, зараз питання щодо нафти полягає в тому, чи буде енергетична інфраструктура Ірану під прицілом Ізраїлю.

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Ізраїль здійснив бомбардування центру Бейрута вранці в четвер, загинули щонайменше шість людей.

Цей удар стався через день після того, як Іран випустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю в ході ескалації військових дій, які поширилися з Ізраїлю й окупованих палестинських територій на Ліван і Сирію.

"З цього моменту ми чекаємо, щоб побачити, якою буде відповідь Ізраїлю, і я підозрюю, що це відбудеться після завершення свята Рош га-Шана", - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

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"Я сумніваюся, що Ізраїль буде націлюватися на іранську нафтову інфраструктуру, оскільки такий крок, ймовірно, призведе до підвищення цін на нафту до $80, що було б негативно сприйняте союзниками Ізраїлю, які роблять кроки проти інфляції", - додав він.

Тим часом запаси сирої нафти в США зросли на 3,9 млн барелів - до 417 млн барелів за тиждень, що закінчився 27 вересня, повідомило Управління енергетичної інформації, порівняно з очікуванням в опитуванні Reuters на 1,3 млн барелів.

"Збільшення запасів у США додає докази того, що ринок добре забезпечений і може протистояти будь-яким збоям", - заявили аналітики ANZ.

Деякі інвестори залишилися байдужими, оскільки глобальні постачання сирої нафти ще не були порушені через заворушення в ключовому регіоні видобутку, а вільні потужності ОПЕК зменшили занепокоєння.

"Після атаки Ірану ціни можуть залишатися високими або більш нестабільними ще трохи, але видобутку достатньо, у світі достатньо пропозиції", - сказав Reuters генеральний директор East Daley Analytics Джим Сімпсон.

ОПЕК має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати повну втрату постачань з Ірану, якщо Ізраїль виведе з ладу потужності цієї країни. Проте трейдери побоюються, що група виробників матиме труднощі, якщо Іран помститься, завдавши удару по установках своїх сусідів у Перській затоці.

"Реально доступні резервні потужності можуть бути набагато нижчими, якщо відбудуться нові атаки на енергетичну інфраструктуру країн регіону", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Нагадаємо:

2 жовтня ціни на нафту зросли більш ніж на долар на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході.