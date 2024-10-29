Мінагрополітики запускає проєкт мережі збору сільськогосподарських даних

Мінагрополітики в межах євроінтеграції запускає пілотний проєкт мережі збору сільськогосподарських даних FADN/FSDN (Farm Sustainability Data Network) в Україні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Проєкт мережі сільськогосподарських даних FADN/FSDN в Україні запускається на узгодження інституційних меж сільського господарства і розвитку сільських територій із політикою Європейського Союзу. Пілотний проєкт ми запускаємо у Полтавській області і хочемо зрозуміти, які можуть виникнути питання при впровадженні системи на практиці", - зазначила заступниця міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко.

Запуск FADN/FSDN передбачений урядовим планом на виконання програми фінансової підтримки України з боку ЄС "Ukraine Facility".

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У міністерстві пояснили, що метою мережі збору даних сталого розвитку фермерських господарств є адаптація збору бухгалтерських даних сільгоспвиробників для подальшого сталого розвитку аграрної галузі.

За словами Осьмачко, впровадження системи дозволить відстежувати ситуацію в агросекторі та приймати зважені рішення щодо призначення державної підтримки сільгоспвиробникам.Заступниця міністра наголосила, що у 2025 році планується поширити цей досвід на п'ять регіонів, а вже у 2026 році система має охопити всю територію України.

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