Фірмам із прифронтових територій видаватимуть спецдовідки для іноземних банків

Кабінет міністрів вніс зміни до постанов від 7 травня 2022 року та від 6 грудня 2022 року. Рішення ухвалено, щоб сприяти припиненню блокування трансакцій українських компаній із прифронтових територій іноземними банками.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема зміни передбачають удосконалення системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Крім того, як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, компаніям та підприємцям із прифронтових територій для здійснення зовнішньоекономічної діяльності видаватимуть довідки (українською або англійською мовою) щодо їх місцезнаходження з відображенням статусу території.

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"Таким чином, іноземні банки зможуть коректно визначати та застосовувати статус конкретного населеного пункту України, в якому знаходиться український суб’єкт господарювання", – зазначили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо:

На Донеччині наразі працюють 512 сільськогосподарських підприємств, з яких 353, або 69%, через повномасштабну російську війну зазнали збитків та руйнувань.

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