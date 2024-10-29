В Україні зросли ціни на гречку: виробники пояснили, чому 

В Україні цьогоріч майже вдвічі - до 15 тис. грн/т - зросли закупівельні ціни на гречку, що призведе до збільшення її вартості на полицях магазинів.

Про це розповіла директор крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк, передає Укрінформ.

"Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз - це вже орієнтовно 15 тис. грн/т", - зазначила Босюк.

За її словами, магазини не можуть так швидко відреагувати на підняття ціни, бо мають значні залишки, які реалізують. Натомість на нову партію гречаної крупи вже роблять переоцінку в бік подорожчання.

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"Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн", - додала директор крупозаводу.

Нагадаємо:

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати третій тиждень поспіль і на кінець минулого тижня сягнули 80-100 грн/кг, що на 29% вище минулорічних показників.

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