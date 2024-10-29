Philip Morris закриває заводи в Німеччині через падіння попиту на цигарки

Тютюновий гігант Philip Morris закриє два заводи в Німеччині через стабільне скорочення попиту на цигарки в Європі.

Про це пише Bild із посиланням на заяву компанії.

Виробництво на фабриці з обробки тютюну у Берліні припиниться у першій половині 2025 року. У Дрездені, де з 2019 року вироблявся тютюн для самостійного скручування цигарок, фабрику закриють до середини 2025 року.

Під скорочення потраплять 372 співробітники, з яких близько 270 працюють на дрезденському підприємстві. Philip Morris пообіцяв запропонувати "справедливі рішення" для всіх працівників, які будуть звільнені.

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Основною причиною закриття стала помітна спадна тенденція попиту на сигарети в Європі протягом останніх років, і очікується, що цей тренд триватиме.

Нагадаємо:

Philip Morris у першій половині 2024 збільшила сплату податків в Україні на 33% після запуску фабрики.

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