Фонд гарантування виставив на торги активи на 170 мільйонів

Фонд гарантування вкладів цього тижня (28 жовтня – 1 листопада) у системі "Prozorro.Продаж" вставивив запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 174,25 млн грн. Із них на суму 87,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 84,2 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, на 2,4 млн грн – дебіторську заборгованість перед банками, та на 32,2 тис. грн – цінні папери.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

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АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" – на загальну суму 66,5 млн грн, з них 64,5 млн грн – загальна початкова ціна прав вимоги за кредитами, на 1,3 млн грн - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на 630,8 тис. грн – дебіторської заборгованості перед банком.

АТ "БАНК СІЧ" – із стартовою ціною 33,1 млн грн торгуватиметься нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" – на загальну суму 30,8 млн грн, з яких зі стартовою ціною 29,9 млн грн - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, на 878 тис. грн – дебіторську заборгованість перед банком та на 688 грн – цінні папери.

АТ "АКБ "КОНКОРД" – на загальну суму 15,2 млн грн, з них на суму 7,8 млн грн на аукціони виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на 7,3 млн грн права вимоги за кредитними договорами.

ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" – на загальну суму 13,9 млн грн, з яких зі стартовою ціною 12,7 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами, об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби – 1,1 млн грн та на 153,5 тис. грн – дебіторську заборгованість перед банком.

АТ "МЕГАБАНК" – на загальну суму 5,8 млн грн, з яких: за загальною стартовою ціною на 3,1 млн грн - права вимоги за кредитами, на 2,7 млн грн - об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, на 860 грн – цінні папери.

АТ "МР БАНК" – на загальну суму 5,7 млн грн. Об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби виставлені на аукціон за початковою ціною 5,5 млн грн, на 176 тис. грн – дебіторську заборгованість перед банком та на 30,6 тис. грн – цінні папери.

АТ "БАНК ФОРВАРД" – із стартовою ціною 1,8 млн грн торгуватимуться об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.