Фонд гарантування виплатив вкладникам банків 100 мільярдів відшкодування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2012 року по 1 жовтня 2024 року виплатив вкладникам банків, переданих в управління Фонду, гарантоване відшкодування на загальну суму понад 100 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"З ухваленням у 2012 році оновленого законодавства система гарантування вкладів в Україні зазнала важливих змін. Зокрема, Фонд отримав повноваження виведення банків з ринку. Окрім того, скоротився строк початку виплат з трьох місяців до 20 робочих днів.

У рази зросла гарантована сума відшкодування, а на час дії воєнного стану та три місяці опісля виплачується 100% гарантованих вкладів. Також із початком вторгнення упровадили систему онлайн-виплат через банки-агенти та послугу "Повернення вкладів" у мобільному застосунку Дія. ", – пояснює т.в.о. директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Реклама:

Зокрема, одну з найбільших виплат Фонд здійснив для вкладників ліквідованого "Дельта банку" - більше 15 млрд грн.

У жовтні 2024 року Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 7,3 млн грн гарантованого відшкодування.

Зокрема, вкладники АТ "Мегабанк" отримали 2,3 млн грн, АТ "АКБ "Конкорд" – 1,6 млн грн, АТ "МР банк" – понад 1,0 млн грн, а також більше 1,0 млн грн відшкодували владникам АТ "Банк Форвард".

Реклама:

Нагадаємо:

Фонд гарантування продає активи 11 банків на майже 3 мільярди.