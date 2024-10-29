"Укрнафта" купила ліцензію за 6,5 мільйонів в Івано-Франківській області

ПАТ "Укрнафта" придбало на торгах Державної служби геології та надр (Держгеонадр) України спеціальний дозвіл на нафтогазову площу Кітван (Івано-Франківська обл.) терміном на 20 років.

Про це свідчать дані UBIZ.ua, передає "Інтерфакс-Україні".

"Укрнафта" запропонувала за ліцензію 6,5 млн грн, а другий учасник торгів ТОВ "Євротекстиль" не вийшов за межі стартової ціни 5,017 млн грн.

На двох попередніх аукціонах (24 вересня і 11 жовтня) інтерес до площі Кітван виявляла лише "Укрнафта" і торги скасовували.

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Крім того, торги ще на п'ять ділянок надр із нафтогазовими покладами скасовано через повну відсутність пропозицій.

Йдеться про Таращанську (стартова ціна - 77,14 млн грн, Чернівецька область), Любінецьку (48,309 млн грн, Львівська область), Добробратівську площі (29,271 млн грн, Закарпатська область), а також ділянку Межиріччя-Східна (24,69 млн грн) і Південно-Монастирцьке родовище (19,286 млн грн, обидва - Львівська область).

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів України рекомендував до 26 жовтня вивчити питання передання корпоративних прав Кременчуцької ТЕЦ в управління "Укрнафти" на період дії воєнного стану.