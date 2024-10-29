"Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів
Вівторок, 29 жовтня 2024, 12:18 -
Клієнти "Нової пошти" відтепер можуть надсилати посилки з України до Нідерландів.
Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.
Це вже шістнадцята країна, де поштова служба почала працювати з кур’єрською доставкою.
Клієнти можуть:
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- Замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки.
- Надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.
Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.
Терміни доставки з України в Нідерланди - від 4 днів. По Нідерландах і до інших європейських країн - від 1 дня.
Нагадаємо:
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"Нова Пошта" планує продати свій енергетичний бізнес "Нова Енерджі" після закінчення війни.
Клієнти "Нової пошти" можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з країни до інших європейських країн.
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