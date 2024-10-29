Ціни на нафту у світі зросли

Ціни на нафту зросли після падіння на попередній сесії, оскільки план США закупити нафту до Стратегічного нафтового резерву (SPR) надав підтримку, хоча ширше занепокоєння щодо слабшого зростання попиту в майбутньому чинило тис.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи до 71,45 долара за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 7 центів до 67,45 долара за барель.

План США щодо поповнення резервуарів SPR надав деяку підтримку ринку, але очікується подальша тенденція до зниження, оскільки пік зимового попиту на гас у Північній півкулі ще не настав, а попит у Китаї залишається млявим.

Реклама:

США заявили, що шукають до 3 мільйонів барелів нафти для SPR з постачанням до травня 2025 року, і ця закупівля залишить уряду мало грошей на купівлю більшої кількості, поки законодавці не затвердять більше коштів.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали більше ніж на $3 за барель після того, як Ізраїль завдав удару по Ірану, проте оминули нафтові та ядерні об'єкти, що не порушило енергопостачання і сприяло зниженню геополітичної напруги на Близькому Сході.

Реклама: