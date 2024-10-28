Всі розділи
Укр / Рус

Санкції США змушують індійські банки остерігатися торгівлі з Росією

Понеділок, 28 жовтня 2024, 18:16 - Олексій Артемчук

Індійські банки побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями, щоб не потрапити під санкції США, представник Москви в Нью-Делі заявив Денис Аліпов.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індійські банки, що мають зв'язки з США, "стурбовані вторинними американськими санкціями", - сказав Аліпов. За його словами необхідно, щоб Росія, Китай, Індія, Південна Африка та інші члени БРІКС, а також переважна більшість країн світу мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань.

Повідомляється, що США та їхні союзники запровадили санкції проти Росії після її вторгнення в Україну у 2022 році. Індія не дотримується односторонніх заходів, але окремим суб'єктам все ще може бути заборонено вести бізнес у США за порушення санкцій.

Реклама:

Прем'єр-міністр Нарендра Моді намагається збалансувати відносини між Росією та США. Південноазійська країна купує дешеву нафту у Москви, водночас намагаючись отримати доступ до інвестицій та передових технологій у Вашингтоні.

Двостороння торгівля між Індією та Росією досягла піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, сягнувши 65,70 млрд дол, в основному завдяки купівлі Росією нафти зі знижкою. Згідно з урядовими даними, експорт Індії становив 4,26 млрд дол. 

Дисбаланс збільшив нагальність пошуку шляхів збільшення торгівлі між двома країнами.

Реклама:

Зауваження посла з'явилися в той час, коли високопоставлені міністри двох країн готуються до зустрічі в листопаді, щоб обговорити зв'язки, а також заходи для збільшення торгівлі. 

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може впливати на закінчення війни, оскільки є главою дуже великої держави з погляду кількості населення, впливу та економіки.

Нафтопереробні заводи Індії працюють на повну потужність, перетворюючи російську сиру нафту на нафтопродукти, що потім експортуються до країн Заходу.

санкції Індія Росія торгівля банки
Реклама:
Матеріали за темою
Великий газовий проєкт РФ зупинився через посилення санкцій – Bloomberg 28 жовтня 2024, 15:40
"Вагони маніпуляції": кому вигідно зупинити процес передачі активу в управління? 28 жовтня 2024, 08:34
Китай висловив занепокоєння з приводу тарифів та санкцій на зустрічі в США 26 жовтня 2024, 19:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті