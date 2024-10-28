Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл в Дніпропетровській області
Понеділок, 28 жовтня 2024, 16:49 -
Енергетики ДТЕК знову потрапили під обстріл в Дніпропетровській області, постраждалих немає.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ще один важкий день для енергетиків Дніпропетровщини. Наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де лагодили повітряні лінії", – йдеться в повідомленні.
У ДТЕК додали, що енергетики встигли сховатись та залишились неушкодженими. Від обстрілів сильно пошкоджена робоча автівка.
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Нагадаємо:
У понеділок 28 жовтня російський БПЛА "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.
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