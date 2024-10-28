В НБУ повідомили, що роблять для врегулювання проблемних кредитів

Національний банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали договір про створення інфраструктури для роботи з врегулювання проблемних кредитів (NPL) в українській банківській системі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Договір передбачає створення правової бази для початку роботи компаній із врегулювання проблемних кредитів.

Таких компаній наразі немає у фінансовому секторі України.

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Очікується, що нові компанії відіграють важливу роль в управлінні NPL та залученні приватних інвестицій.

Так, за допомогою ефективного врегулювання непрацюючих кредитів компанії можуть допомогти знизити загальну кількість NPL, що посилить стійкість банківського сектора. Партнерство з цими компаніями допоможе знизити ризики для банків та інших фінансових установ, щоб вони могли й надалі нарощувати кредитування.

Договір передбачає законодавчі реформи, навчальні ініціативи, семінари. Партнером у рамках договору є Фонд для консультативних послуг у сфері інвестиційного клімату (FIAS).

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Станом на 1 вересня 2024 року частка непрацюючих кредитів у банківській системі становила 33,1%, або 415 млрд грн.

Нагадаємо:

За дев'ять місяців 2024 року в Україні було закрито 85 банківських відділень.