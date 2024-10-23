Закриття банківських відділень: які банки скоротили найбільше точок у 2024 році

За дев'ять місяців 2024 року в Україні було закрито 85 банківських відділень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ощадбанк, у якого найбільша кількість відділень, зменшив їхню кількість на 20, до 1163. Також значне скорочення відбулося у ПриватБанку, який закрив 18 відділень, зменшивши їхню кількість до 1113.

Серед інших банків, які закрили свої відділення, варто відзначити ТАСкомбанк (-25 відділень) і Креді Агріколь Банк (-8). Однак не всі банки скорочували свою мережу. Наприклад, А-Банк відкрив 12 нових відділень, збільшивши свою присутність до 159 відділень.

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Загалом станом на 1 жовтня 2024 року в Україні працюють 5053 відділення банків, що на 85 менше, ніж на початку року.