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АРМА оголосило конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття

Понеділок, 28 жовтня 2024, 15:10 - Віктор Волокіта

Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА)  оголошує конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття —  ТОВ "Термінал Карпати".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. 

Як йдеться в повідомленні, це важливий логістичний комплекс у Закарпатській області, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень.

За результатами огляду  встановлено, що комплекс "Термінал Карпати" включає кілька основних інфраструктурних об’єктів:

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  • Адміністративну будівлю в м. Чоп;
  • Виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар, насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі;
  • Офісну будівлю в с. Свобода.

"Головний об’єкт — критий ангар для перевантаження вантажів, що перевозяться у критому рухомому складі загальною площею 21.504 кв. м. з підведеними коліями європейської (1435 мм) та пострадянської (1520 мм) ширини. Така інфраструктура забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Агентство з розшуку й менеджменту активів (АРМА) передало заарештований Овруцький щебеневий завод у Житомирській області в управління компанії "Тамерлан-1" для відновлення виробництва. 

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Економічна правда
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