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Митниця попереджає про призупинення роботи пункту пропуску на кордоні з Молдовою

Понеділок, 28 жовтня 2024, 13:15 - Віктор Волокіта

У пункті пропуску "Росошани-Бричень", який знаходиться на кордоні з Молдовою, 2 листопада буде відсутнє світло, через що митний контроль громадян та транспорту не відбуватиметься.

Про це повідомили у Державній митній службі.

У повідомленні йдеться, що за інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску "Росошани-Бричень" через роботи із налагодження мереж електропостачання.

"Упродовж терміну виконання робіт, орієнтовно з 09:00 до 21:00, митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено", – повідомили на митниці.

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Нагадаємо:

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та молдовський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) працюють над збільшенням гарантованих потужностей для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України принаймні до 7 млн куб м на добу. 

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митниця
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Економічна правда
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