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В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

Понеділок, 28 жовтня 2024, 11:14 - Віктор Волокіта

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у неділю 27 жовтня ввечері був підірваний залізничний міст.

Про це  повідомила міська військова адміністрація.

"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - йдеться в повідомленні. 

У адміністрації зазначають, що уточнена інформація буде пізніше.

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Запоріжжя війна
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