В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст
Понеділок, 28 жовтня 2024, 11:14 -
У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у неділю 27 жовтня ввечері був підірваний залізничний міст.
Про це повідомила міська військова адміністрація.
"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - йдеться в повідомленні.
У адміністрації зазначають, що уточнена інформація буде пізніше.
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