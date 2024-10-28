В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у неділю 27 жовтня ввечері був підірваний залізничний міст.

Про це повідомила міська військова адміністрація.

"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - йдеться в повідомленні.

У адміністрації зазначають, що уточнена інформація буде пізніше.

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