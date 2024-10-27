Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану

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Очікується, що ціни на нафту впадуть, коли торги відновляться в понеділок 28 жовтня, оскільки удар Ізраїлю у відповідь по Ірану на вихідних обійшов нафтову і ядерну інфраструктуру Тегерана і не порушив енергопостачання.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня ф'ючерси на нафту марки Brent і американську West Texas Intermediate виросли на 4% в ході волатильної торгівлі, оскільки ринки оцінювали ціни в умовах невизначеності щодо ступеня реакції Ізраїлю на іранську ракетну атаку 1 жовтня і вибори в США наступного місяця.

Однак удари Ізраїлю у суботу 26 жовтня оминули нафтову інфраструктуру країни.

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"Ринок може зітхнути з великим полегшенням; відоме невідоме, що було остаточною відповіддю Ізраїлю на дії Ірану, вирішено", - заявив Гаррі Чілінгуірян, керівник групи аналітиків Onyx, в LinkedIn.

Чілінгірян очікує, що премія за геополітичний ризик, яка була закладена в цінах на нафту, швидко здується, і Brent повернеться до рівня 74-75 доларів за барель.

Сировинний аналітик UBS Джованні Стауново також очікує зниження цін на нафту в понеділок, оскільки реакція Ізраїлю на напад Ірану виявилася стриманою.

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Нагадаємо:

США уважно стежать за "тіньовим флотом" танкерів РФ, Ірану та Венесуели, які перевозять санкційну нафту та здійснюють перевантаження з корабля на корабель у водах Південно-Східної Азії.