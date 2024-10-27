"Долина мрій", яка не поставила військову форму на 27 мільйонів, не довела помилку у суді

Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ "Компанія "Долина мрій" у проханні визнати недійсним договір поставки військової форми, укладений з департаментом цивільного захисту та оборонної роботи Київської облдержадміністрації.

Про це йдеться в рішенні суду від 2 жовтня.

Підприємство мотивувало свої позовні вимоги тим, що воно помилилося щодо істотних умов договору, в зв`язку з чим не мало жодної можливості виконати договір.

Як встановив суд, 1 листопада 2022 року департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської облдержадміністрації замовив "Долині мрій" формений одяг для військових на 38 млн грн. Йдеться про зимові костюми (комплект з вітровологозахисніх штанів та двох курток), зимові черевики з високими берцями, рукавиці та термобілизну.

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Водночас, фірма поставила лише частину товару на загальну суму 11,4 млн грн. Тобто іншу частину на 26,6 млн грн замовник не отримав.

26 грудня 2022 року департамент ОДА направив "Долині мрій" претензію, в якій повідомив про розірвання договору та вимагав протягом 5 днів сплатити штрафні санкції. Цю угоду "Долина мрій" намагалася визнати недійсною у суді.

Суд зауважив, що підрядник частково здійснив поставку товару, тобто виконував договір, і відповідно був обізнаний про те, який саме товар необхідно було поставляти. Тому твердження "Долини мрій" про неможливість виконання договору через непогодження індивідуальних ознак товару не відповідає дійсності.

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Крім того, суд дійшов висновку, що підприємство не довело в контексті статей Цивільного кодексу України і Господарського процесуального кодексу України аргументи, з якими закон пов'язує визнання правочинів недійсними.

Зокрема "Долина мрій" не надала доказів, що підтверджують факт помилки, внаслідок якої відбулося неправильне сприйняття фактичних обставин правочину. Що в свою чергу могло вплинути на волевиявлення підприємства. А помилка внаслідок власного недбальства чи неправильного його тлумачення не є підставою для визнання правочину недійсним.

Засновником ТОВ "Компанія "Долина мрій" є Ігор Грилюк. У відкритих джерелах вказано, що в Києві діє інтернет-магазин "Долина мрій", який торгує офісним приладдям та канцелярією. Компанія та інтернет-магазин мають однакові телефони.

Нагадаємо:

У липні 2024 року Господарський суд міста Києва стягнув 1,3 млн грн штрафу та 968 тис грн пені з ТОВ "Компанія "Долина мрій", яке не змогло своєчасно і повному обсязі поставити Київській ОДА форму для військових.

Причому прокуратура хотіла стягнути з компанії через суд 1,38 млн грн пені та 1,86 млн грн штрафу.

Водночас суд звернув увагу на ціну договору, поведінку ТОВ "Долина мрій", його майновий стан. А також врахував, що розмір штрафних санкцій майже в 4 рази перевищує розмір чистого прибутку фірми від реалізації товарів за 2022 та 2023 роки.

І, враховуючи принцип справедливості, балансу інтересів сторін, дійшов висновку про зменшення розміру пені та штрафу на 30%.