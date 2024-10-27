Через бойові дії знеструмлення відбувались у 5 областях
За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Як зазначають, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових та промислових споживачів.
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та водоканал. Живлення відновлено.
У Донецькій області через бойові дії вимикались повітряні лінії, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі.
У Сумській області під час повітряної тривоги через атаку дронів знеструмлювались підстації, побутові споживачі, енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Живлення відновлено.
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