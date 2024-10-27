Промислові прибутки Китаю продовжують падіння через дефляцію

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Прибутки промислових компаній Китаю у вересні скорочувалися швидше, ніж місяцем раніше. Дефляційний тиск підриває міцність корпоративних фінансів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця промисловий прибуток великих китайських компаній впав на 27,1% порівняно з попереднім роком після зниження на 17,8% у серпні, повідомило Національне бюро статистики.

За перші дев'ять місяців 2024 року прибуток знизився на 3,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. На дані за вересень 2024 року "вплинули такі фактори, як висока база за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні бюро.

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Як повідомляють, прибутки промисловості у Китаї є ключовим показником фінансового стану заводів, шахт і комунальних підприємств, який може вплинути на їхні інвестиційні рішення в найближчі місяці. Зниження прибутків стало символом проблем, з якими стикається економіка Китаю, що спонукало до таких заходів, як зниження процентних ставок з кінця вересня.

Вищий законодавчий орган країни проведе довгоочікувану сесію в Пекіні з 4 по 8 листопада, оскільки інвестори очікують схвалення подальших фіскальних стимулів для відродження зростання.

Економісти очікують, що на засіданні буде підтверджено план рефінансування боргів місцевих органів влади та випуск суверенних облігацій для вливання капіталу в банки.

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Нагадаємо:

Голова МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що річне економічне зростання Китаю може впасти "значно нижче" 4%, якщо країна не проведе реформи для стимулювання внутрішнього споживання.