Китай висловив занепокоєння з приводу тарифів та санкцій на зустрічі в США

Китай висловив занепокоєння з приводу тарифів США і санкцій, пов'язаних з Росією, під час зустрічі економічної робочої групи двох країн у Вашингтоні.

Про це повідомило Міністерство фінансів Китаю, передає Reuters.

Заступник міністра фінансів Китаю Ляо Мінь також представив кошик заходів стимулювання, який друга за величиною економіка світу (Китай) нещодавно розгорнула під час зустрічі із заступником міністра фінансів США Джеєм Шамбо, йдеться в повідомленні міністерства фінансів КНР.

Ляо, який перебуває в столиці США на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку, також провів бесіду ввічливості з міністром фінансів Джанет Йеллен після засідання Економічної робочої групи.

Реклама:

Нагадаємо:

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, атакували телефони людей, пов'язаних з кампанією кандидата в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс.

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.

Реклама: