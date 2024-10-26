Авіаперевізник Delta судиться з CrowdStrike через оновлення, яке спричинило масові збої в польотах

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Авіакомпанія Delta Air Lines подала в суд позов проти фірми з кібербезпеки CrowdStrike, після того, як глобальний збій в липні викликав масові скасування рейсів, що обійшлось перевізнику в більш ніж 500 млн дол.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент, що стався 19 липня, призвів до скасування авіарейсів по всьому світу і завдав шкоди галузям по всьому світу, включаючи банки, охорону здоров'я, медіа-компанії та готельні мережі.

У позові Delta, поданому до Вищого суду округу Фултон, помилкове оновлення програмного забезпечення від CrowdStrike названо "катастрофічним" і сказано, що компанія "нав'язала своїм клієнтам неперевірені і помилкові оновлення, що призвело до збою в роботі понад 8,5 млн. комп'ютерів на базі Windows по всьому світу".

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Авіаперевізник, який заявив, що купує продукти CrowdStrike з 2022 року, повідомила, що збій змусив її скасувати 7 000 рейсів, що вплинуло на 1,3 мільйона пасажирів протягом п'яти днів.

Delta заявила, що в рамках свого ІТ-планування та інфраструктури вона інвестувала мільярди доларів "у ліцензування та створення одних з найкращих технологічних рішень в авіаційній галузі". CrowdStrike поставив це під сумнів.