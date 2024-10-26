Європейський інвестиційний банк планує виділити грант на 12 мільйонів євро

Під час зустрічі із представниками ЄІБ та Єврокомісії було оголошено та підписано заяву про наміри надання грантового фінансування на суму 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро. Ініціатива передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що дозволить привести українські служби екстреної допомоги у відповідність до європейських стандартів.

У повідомленні зазначають, що обсяг портфеля спільних з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах – близько 2 млрд євро.

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Нагадаємо:

Є попередні домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва.

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