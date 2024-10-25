Фінансовий наглядовий орган FATF укотре відмовився вносити Росію до "чорного" списку

На засіданні 21-25 жовтня Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сайті організації.

Чергова спроба України посилити обмеження проти РФ провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки та Бразилії.

Повідомляється, що пропозиція України була відкладена для збору додаткових доказів.

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Водночас на цьому пленарному засіданні FATF додала до так званого сірого списку Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар і Ліван. Водночас із цього переліку вибув Сенегал.

У зверненні до FATF Україна наголошувала на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група "Вагнер", і їхніх незаконних діях.

Йшлося також про використання Росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму й відмивання грошей, отриманих від товарів, украдених під час вторгнення в Україну.

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У "чорному" списку FATF знаходяться три держави: Північна Корея, Іран і М'янма.

Нагадаємо:

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) 22 жовтня вчергове не змогла включити Росію до "чорного" списку.