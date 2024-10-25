Найбільша економіка Європи демонструє ознаки стабілізації

Прогноз ділової активності у Німеччині покращився у жовтні. На думку аналітиків, це стало додатковим свідченням того, що економічний спад у країні може закінчитися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індикатор очікувань інституту Ifo зріс до 87,3 із 86,4 у вересні. Це найвищий показник із червня і краще, ніж прогнозували економісти.

Долучені до у виробництва компанії кажуть, що поточна ситуація погіршилася, але вони очікують покращення в найближчі місяці

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Проте позитивні сигнали надходять від сфери послуг, де компанії, зокрема у сфері туризму, ІТ, логістики, повідомляють про покращення діяльності

Зазначається, що показник подав попередні чотири місяці, і його зростання є позитивним сигналом.

Хоча настрій у найбільшій економіці Європи залишається пригніченим, є принаймні деякі ознаки стабілізації, зазначає агентство.

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Опитування S&P Global у четвер показали, що економіка приватного сектора скорочується повільнішими темпами, а сильніше зростання в секторі послуг компенсує слабкість у виробництві.

Нагадаємо:

Федеральний уряд Німеччини очікує на 12,6 мільярда євро менше податкових надходжень до 2028 року, оскільки країна намагається відновити зростання економіки.

Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.