Найбільша економіка Європи демонструє ознаки стабілізації
Прогноз ділової активності у Німеччині покращився у жовтні. На думку аналітиків, це стало додатковим свідченням того, що економічний спад у країні може закінчитися.
Про це повідомляє Bloomberg.
Індикатор очікувань інституту Ifo зріс до 87,3 із 86,4 у вересні. Це найвищий показник із червня і краще, ніж прогнозували економісти.
Долучені до у виробництва компанії кажуть, що поточна ситуація погіршилася, але вони очікують покращення в найближчі місяці
Проте позитивні сигнали надходять від сфери послуг, де компанії, зокрема у сфері туризму, ІТ, логістики, повідомляють про покращення діяльності
Зазначається, що показник подав попередні чотири місяці, і його зростання є позитивним сигналом.
Хоча настрій у найбільшій економіці Європи залишається пригніченим, є принаймні деякі ознаки стабілізації, зазначає агентство.
Опитування S&P Global у четвер показали, що економіка приватного сектора скорочується повільнішими темпами, а сильніше зростання в секторі послуг компенсує слабкість у виробництві.
Нагадаємо:
Федеральний уряд Німеччини очікує на 12,6 мільярда євро менше податкових надходжень до 2028 року, оскільки країна намагається відновити зростання економіки.
Економісти вважають, що у третьому кварталі ВВП Німеччини скоротився на 0,1%, як і у другому – це означає технічну рецесію.