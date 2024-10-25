Найбільший виробник вітряних турбін у світі збільшив квартальний прибуток у 43 рази

Компанія Goldwind Science & Technology повідомила про зростання чистого прибутку в третьому кварталі до 405,3 млн юанів (56,9 млн дол), що у 43 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що виторг Goldwind зріс на 52% у річному обчисленні – до 15,6 млрд юанів.

Таких результатів компанії вдалося досягти завдяки зниженню собівартості продукції та швидкому розвитку чистої енергетики в Китаї.

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Китай має найбільший у світі ринок вітроенергетики, в якому є щонайменше 10 основних гравців, які продовжують знижувати ціни на турбіни.

Багато хто нарощує закордонні продажі, щоб отримати вигоду зі своєї конкурентної переваги, а Goldwind є найбільшим експортером турбін серед своїх китайських колег.

Повідомляється, що прибуток компанії виріс внаслідок зниження вартості сталі – ключового матеріалу для її продукції.

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Успіх Goldwind підкріплений провідним у світі розширенням відновлюваних джерел енергії у Китаї. За перші дев'ять місяців року країна встановила 39,1 ГВт вітроенергетики, що вище 33,5 ГВт за той же період у 2023 році.

Очікується, що у 2024 році загальний приріст становитиме 82 ГВт.

Нагадаємо:

У Китаї потужність сонячних і вітряних електростанцій вперше перевищила потужність вугільних електростанцій.