Аграріям компенсують 150 мільйонів за куплені українську техніку у вересні

Українські агровиробники отримають майже 150 млн грн компенсації від держави за придбану у вересні 2024 року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва.

Про це повідомило Мінекономіки.

"Нині у реєстрі вже 133 виробники та майже 11,8 тисяч одиниць техніки та обладнання", — зазначила перша віце-прем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що кошти спрямують до 25 уповноважених банків за заявками покупців, які надійшли у вересні.

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Найбільші суми компенсації отримають покупці техніки через ПриватБанк (понад 52 млн грн), Ощадбанк (31,8 млн грн) та ПроКредит Банк (15 млн грн).

Всього за час існування програми (з квітня 2024) аграріям нараховано (включно з нинішнім наказом) понад 395 млн грн. Найбільше - у вересні.

Участь у програмі узяли понад 1700 аграріїв, які придбали українську техніку на суму майже 1,9 млрд грн.

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Найбільшу кількість заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання подали у таких областях: Одеській — 178, Кіровоградській — 170, Полтавській — 157, Миколаївській — 148, Черкаській — 135, Вінницькій — 120.

Нагадаємо:

Мінекономіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% вартості від держави.