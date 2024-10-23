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Мінекономіки розширило перелік сільгосптехніки, за яку аграріям компенсують 25%

Середа, 23 жовтня 2024, 16:35 - Віктор Волокіта

Мінекономіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% вартості від держави. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Тепер до програми входять 11 771 одиниця техніки від 133 українських підприємств. 

"Ще 7 нових підприємств з виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання взяли участь у державній програмі. Перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості, збільшився на 324 позиції та становить майже 11,8 тис. найменувань", — зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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В міністерстві нагадали, щоб скористатися держпрограмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Нагадаємо:

Міністерство економіки затвердило перший перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього увійшла продукція дев’яти українських виробників. 

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Мінекономіки аграрії
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