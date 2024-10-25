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Mercedes-Benz повідомив про зниження прибутку у більш ніж два рази: причини

П'ятниця, 25 жовтня 2024, 18:44 - Олексій Артемчук
 
Getty Images

Чистий прибуток Mercedes-Benz склав 1,7 млрд євро, в порівнянні з 3,7 млрд євро в 2023 році. 

Про це повідомляє Financial Times.

Акції німецького автовиробника впали більш ніж на 3% на новинах про те, що рентабельність його автомобільного підрозділу знизилася до 4,7% в третьому кварталі в порівнянні з 12,4% роком раніше.

Чистий прибуток склав 1,7 млрд євро в порівнянні з 3,7 млрд євро роком раніше, а виторг знизився на 6,7% до 34,5 млрд євро. Продажі в Китаї впали на 17%, а в Німеччині - на 25%.

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За останні три місяці Mercedes-Benz вже двічі знижував свій річний прогноз прибутку, в той час, як більшість інших великих європейських конкурентів також зазнали труднощів.

Раніше цього тижня Volvo Cars вдвічі зменшила свій прогноз річного зростання продажів, а у вересні Volkswagen вдруге за три місяці знизив свій річний прогноз.

Повідомляється, що Renault залишається єдиним автовиробником в Європі, який зберіг свої фінансові цілі на весь рік.

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Маржа Mercedes-Benz постраждала після того, як компанія була змушена запропонувати споживачам стимули через уповільнення світового попиту на електромобілі та фінансову підтримку дилерів у Китаї, де витрати на предмети розкоші постраждали від економічного спаду.

Mercedes-Benz повідомив про 31-відсоткове падіння продажів чистих електромобілів в останньому кварталі в річному обчисленні, в той час, як продажі гібридів з підзарядкою зросли на 10%.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Європі впала на 6,1% до 809 163 одиниць.

автомобілі Німеччина
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