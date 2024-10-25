США отримають 100 мільйонів доларів компенсації за обвал мосту в Балтиморі

Власники контейнеровоза, який врізався в міст Френсіса Скотта в Балтіморі, повинні виплатити уряду США понад 100 мільйонів доларів збитків.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Міністерство юстиції США.

Компанії Grace Ocean Private Limited і Synergy Marine Private Limited, які володіли і управляли суднами "Далі", погодилися заплатити, вирішивши цивільний позов, що тривав протягом місяця.

Виплати надійдуть до Казначейства США та інших федеральних відомств, які безпосередньо постраждали від зіткнення або брали участь у ліквідації наслідків катастрофи.

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"Це приголомшливий результат, який повністю компенсує витрати, понесені Сполученими Штатами на ліквідацію наслідків цієї катастрофи, і притягує до відповідальності власника і оператора судна "Далі", - заявив Брайан Бойнтон, голова цивільного відділу Міністерства юстиції

Міністерство юстиції заявило, що угода не передбачає відшкодування збитків за реконструкцію мосту Френсіса Скотта-Кі. Штат подав власний позов про відшкодування цих збитків.

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26 березня у Балтіморі штат Мериленд, після контакту з великим торговим судном, обвалився міст Френсіса Скотта Кі, після чого був закритий порт міста.