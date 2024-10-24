В уряді спрогнозували запуск євроколії до європейських міст

В 2025 році пасажирські поїзди з Ужгорода вже зможуть курсувати по колії євростандарту у Братиславу, Прагу, Відень Дрезден та Бухарест.

Про це кореспонденту ЦТС повідомив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Загалом прокладання євроколії на дільниці Чоп-Ужгород планують закінчити на початку III кварталу 2025 року.

"Зараз ведуться активні роботи на ділянці Чоп-Ужгород, - сказав він. - Сподіваюся, вже наступного року з Ужгорода можуть їздити пасажирські поїзди по євроколії у Братиславу та Прагу, Відень Дрезден та Бухарест. Усі можливості зробити це є. А пасажири проходитимуть контроль на вокзалі міста Ужгород".

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Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород – наймасштабнішого інфраструктурного проєкту залізниці у 2024 році.