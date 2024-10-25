Висоцький: Підстав для подорожчання картоплі до 50 гривень немає

Наразі немає підстав для прогнозування ціни картоплі у 50 грн/кг, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Таке переконання під час брифінгу в Медіацентрі Україна висловив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Наразі ціни на картоплю такі: 20 грн/кг - оптова ціна, та 30 грн/кг - в роздрібі, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватись. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Теперішня ціна є достатньою, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дозволяє імпортувати", - сказав Висоцький.

За його словами, врожай картоплі порівняно до минулого року зменшився на 18%, або на 4 млн т, що є суттєвим в перерахунку на країну. Зменшення врожаю він пояснює впливом засухи, що також вплинуло і на ціни.

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Разом з тим Висоцький дав роз'яснення щодо спекуляції на темі імпорту. Україна імпортує незначні обсяги картоплі в порівнянні з вітчизняним виробництвом. Тому декілька десятків тисяч тонн імпортованої картоплі достатньо для стабілізації зростання цін і навіть його зупинки.

Крім того, за словами урядовця, підстав для подешевшання також немає. Теперішня ціна буде орієнтиром з певним потенційним подорожчанням вже ближче до весни на 15%, адже додадуться накладні витрати на зберігання.

Нагадаємо:

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В Україні ціни на картоплю майже втричі вищі за торішні, хоча традиційно протягом першого осіннього місяця вони не підвищувалися, оскільки триває активне збирання врожаю.