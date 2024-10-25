Китай посилює контроль над військовими товарами, що надходять до Росії

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Китай підкреслив зусилля країни з обмеження нелегального експорту військових товарів до Росії, оскільки Пекін хоче бути нейтральним гравцем на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.

Офіційний представник китайського Мінторгу Хе Яньдун нагадав, що з 1 грудня влада запроваджує нову систему експортного контролю, в рамках якої продажі дронів будуть можливі тільки за умови отримання ліцензії від уряду.

Заява була зроблена під час саміту БРІКС у Казані, Росія, де президент Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що "глибокі" відносини між двома країнами не зміняться, попри турбулентність у світовій геополітиці.

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"Від початку української кризи Китай кілька разів запроваджував заходи контролю щодо дронів і ясно заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях", - сказав Хе Яньдун.

Чиновник додав, що китайська влада має намір посилити практику видачі ліцензій, а також посилити інспекції, щоб не допускати "незаконного експорту". За новими правилами, експортерам доведеться розкривати кінцевих одержувачів БПЛА або компонентів до них.

Повідомляється, що залишається незрозумілим, наскільки широко будуть застосовуватися китайські заходи експортного контролю за продукцією подвійного призначення.

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Нагадаємо:

Уряд Китаю оприлюднив правила експортного контролю для товарів подвійного призначення після посилення санкцій США.