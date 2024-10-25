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Ворог атакував енергооб’єкти у 4 областях: на одній з підстанцій знайшли БПЛА

П'ятниця, 25 жовтня 2024, 12:59 - Артур Крижний

За минулу добу через обстріли й бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Під час огляду однієї з підстанцій виявлено БПЛА, його знешкоджено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 704 абоненти.

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Нагадаємо:

Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку.

енергетика
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