Ворог атакував енергооб’єкти у 4 областях: на одній з підстанцій знайшли БПЛА
П'ятниця, 25 жовтня 2024, 12:59 -
За минулу добу через обстріли й бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У Дніпропетровській області внаслідок бойових дій вимикались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Під час огляду однієї з підстанцій виявлено БПЛА, його знешкоджено.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 704 абоненти.
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