В Україні впали ціни на капусту

В Україні цього тижня ціни на білокачанну капусту знизились на 16% через надлишок продукції на ринку, особливо тих сортів, які придатні для тривалого зберігання.

Про це повідомляє EastFruit.

"Ціни на білокачанну капусту озвучуються виробниками в межах від 15 до 23 грн/кг (0,36-0,56 дол./кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками пропонованих овочів", - йдеться у повідомленні.

Аналітики проєкту зазначають, що більшість господарств продовжують активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким.

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Зокрема, оптові компанії та роздрібні мережі купують виключно дрібним оптом, через короткий термін реалізації, оскільки більшість фермерів продають капусту низької якості.

Наразі, ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому у 2,9 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку прогнозують подальше зниження ціни, адже багато господарств, завдяки покращенню погодних умов, активно збирають врожай.

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Нагадаємо:

В Україні ціни на картоплю майже втричі вищі за торішні, хоча традиційно протягом першого осіннього місяця вони не підвищувалися, оскільки триває активне збирання врожаю.