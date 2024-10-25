В Україні впали ціни на капусту
В Україні цього тижня ціни на білокачанну капусту знизились на 16% через надлишок продукції на ринку, особливо тих сортів, які придатні для тривалого зберігання.
Про це повідомляє EastFruit.
"Ціни на білокачанну капусту озвучуються виробниками в межах від 15 до 23 грн/кг (0,36-0,56 дол./кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками пропонованих овочів", - йдеться у повідомленні.
Аналітики проєкту зазначають, що більшість господарств продовжують активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким.
Зокрема, оптові компанії та роздрібні мережі купують виключно дрібним оптом, через короткий термін реалізації, оскільки більшість фермерів продають капусту низької якості.
Наразі, ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому у 2,9 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.
Учасники ринку прогнозують подальше зниження ціни, адже багато господарств, завдяки покращенню погодних умов, активно збирають врожай.
Нагадаємо:
В Україні ціни на картоплю майже втричі вищі за торішні, хоча традиційно протягом першого осіннього місяця вони не підвищувалися, оскільки триває активне збирання врожаю.