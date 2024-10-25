Для АРМА оцінили картини Медведчука: одна з найдешевших - його портрет

фото: АРМА

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало незалежну оцінку 136 заарештованих картин, які належали колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

ПП "Тендер онлайн" оцінило їх в майже 4 млн грн.

Серед найдорожчих робіт:

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392, 5 тис грн — Композиція з човнами (автор невідомий)

374, 4 тис грн — Полудень у Криму (автор - Вітіковський Лев)

349 тис грн — Трійка (автор - Стойлов Костянтин)

284, 8 тис грн — Коні (автор невідомий)

170,1 тис грн — Акт або іспанка (автор - Сергій Резніченко)

170,1 тис грн — Натюрморт зі стільцем (автор - Сергій Резніченко)

175,8 тис грн — Дівчина з кавуном (автор - Сергій Резніченко)

107,3 тис грн — Гірський пейзаж (автор - Михайло Сапатюк)

71,5 тис грн — Кримський аромат (автор - Муравська Наталія)

60,7 тис грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)

54, 2 тис грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Однією з найдешевших картин є портрет Медведчука (автор - Гарбар М) за 5,2 тис грн.

Зазначається, що кожну картину з фото та відповідною оцінкою згодом можна буде побачити на "Прозорро. Продажі".

За висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні.

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Нацагентство планує кожну картину розбити на окремий лот.

Нагадаємо:

Експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них - 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Ці 149 картин мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів серед народних депутатів.

Колекція годинників Віктора Медведчука була оцінена у 10,6 млн грн.





