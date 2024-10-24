Всі розділи
Укр / Рус

БЕБ продовжує "зачищати" Київщину від нелегальних АЗС: демонтували 2 модульні станції

Четвер, 24 жовтня 2024, 16:11 - Віктор Волокіта
 

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили нелегальну АЗС у Крюківщині Київської області, на якій продавали незаконно виготовлене пальне.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Детективи БЕБ провели обшуки та зафіксували порушення вимог законодавства України. Зокрема станція працювала без ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження. 

Також на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

Реклама:

Детективи Бюро вилучили понад 6 тонн контрафактного дизеля та бензину, бензовоз із цистерною, який саме відвантажував пальне на нелегальній АЗС, 2 модульні станції для заправки автомобілів бензином, дизельним пальним та скрапленим газом.

Нагадаємо:

22 жовтня БЕБ повідомило, що виявило і припинило незаконну діяльність трьох АЗС у Київській області (у Боярці, Вишневому та Ворзелі), які продавали контрафактне пальне. 

Реклама:
БЕБ АЗС
Реклама:
Матеріали за темою
БЕБ знайшло велику партію контрафактних електронних сигарет: їх завозили з ЄС 23 жовтня 2024, 20:39
БЕБ знайшло нові нелегальні АЗС у Київській області: їх діяльність припинили 22 жовтня 2024, 17:01
БЕБ вилучило сигаретну лінію, яку незаконно перевозили до Чехії 18 жовтня 2024, 13:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті