БЕБ продовжує "зачищати" Київщину від нелегальних АЗС: демонтували 2 модульні станції

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виявили нелегальну АЗС у Крюківщині Київської області, на якій продавали незаконно виготовлене пальне.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ провели обшуки та зафіксували порушення вимог законодавства України. Зокрема станція працювала без ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження.

Також на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

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Детективи Бюро вилучили понад 6 тонн контрафактного дизеля та бензину, бензовоз із цистерною, який саме відвантажував пальне на нелегальній АЗС, 2 модульні станції для заправки автомобілів бензином, дизельним пальним та скрапленим газом.

Нагадаємо:

22 жовтня БЕБ повідомило, що виявило і припинило незаконну діяльність трьох АЗС у Київській області (у Боярці, Вишневому та Ворзелі), які продавали контрафактне пальне.

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