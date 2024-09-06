Українські банки наростили прибутки, один з них - у 13 разів

Загальний прибуток українських банків становить 119,44 млрд грн за 7 місяців цього року. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з його повідомленням, разом із заробітками росте й податок на прибуток — в 1,8 разів за рік, до 25,83 млрд грн.

Навіть попри збільшений податок, чистий прибуток на 13% більше, ніж торік — 93,61 млрд грн.

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В Опендатабот також зазначають, що 63% від загального прибутку усіх банків припадає на державні банки.

Стабільно лідує Приват: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. На цей державний банк припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни.

"Банки з іноземним капіталом заробили на 9% більше, ніж за аналогічний період минулоріч — 21,4 млрд грн. Райффайзен залишається лідером цієї групи: 4,87 млрд грн.", - йдеться в повідомленні.

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Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Наразі на цю групу припадає 14% сукупного прибутку всіх банків країни.

Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

В повідомленні також йдеться, що АТ Альпарі банк відкликав свою ліцензію за власним бажанням у червні, тож наразі в Україні працює 62 банки. 8 з них отримали збитки.

Нагадаємо:

В Україні не відмовились від ідеї змусити банки платити 50% податку на прибуток.