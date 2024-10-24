Астрономічна сума допоможе Україні виконати Нацплан з енергетики та клімату

Для виконання Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 140 мільярдів євро.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки.

При цьому вже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів – зокрема у межах програми Ukraine Facility - є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану.

Реклама:

Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 мільярдів євро.

"Наше завдання - щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме", - пояснив Соболев.

Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами посадовця, потребуватиме 140 мільярдів євро.

Реклама:

"Зараз ця сума видається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з’являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав "Великої сімки" та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування", - розповів перший заступник глави Мінекономіки.

Нагадаємо:

України ризикує не отримати гроші від ЄС за планом Ukraine Facility у 2024 році, якщо Верховна Рада не ухвалить потрібний законопроєкт до кінця жовтня.