Україна ризикує не отримати мільярди євро від ЄС у 2024 році – нардеп

України ризикує не отримати гроші від ЄС за планом Ukraine Facility у 2024 році, якщо Верховна Рада не ухвалить потрібний законопроєкт до кінця жовтня.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Якщо до кінця жовтня не прийняти законопроєкт про угоди зі слідством #12039 - гроші від ЄС в цьому році не отримаємо. А це 4 млрд євро, які перейдуть на наступний вже рік", - повідомив він.

За словами нардепа, на ухвалення цього законопроєкту залишається 3 пленарних дні.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, який наближає українське законодавство до європейських стандартів.

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Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.