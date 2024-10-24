Мала приватизація поповнила бюджет на 9,5 мільярдів: що принесло найбільше коштів

Загальний економічний ефект від малої приватизації державного майна за два роки сягнув 9,58 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За цей час до аукціонів долучилися 2 857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь більш ніж в одному аукціоні.

В середньому, кожен робочий день відбувалося 1,6 успішних аукціонів, а середня конкуренція на них склала 4,73 учасника. Стартова ціна об'єктів під час торгів зростала в середньому у 2,53 раза.

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"Після відновлення парламентом приватизації держмайна у серпні 2022 року 770 торгів (а це майже 92% торгів), проведених ФДМУ, відбулися на підвищення ціни, тобто англійські аукціони. Через голландські аукціони на зниження ціни держава продала майна на понад 138 млн грн — це на 7 млн грн більше від стартової ціни. І майже у 105 разів більше за мінімальну ціну, до якої передбачалось зниження", — зазначив Сергій Бут, СЕО "Прозорро.Продажі".

Найбільше коштів до бюджету (3,79 млрд грн, або 57% від загальних надходжень) приніс продаж 99 єдиних майнових комплексів державних підприємств.

Серед об’єктів, що знайшли нових власників, — промислова та адміністративна нерухомість, складські комплекси, готелі та транспортні засоби тощо.

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Нагадаємо:

У жовтні єдиний майново комплексу державного підприємства "Новогоголівське" у Києві приватизували за 50 мільйонів.