Майно держпідприємства у Києві приватизують за 50 мільйонів

Фото: "Прозорро.Продажі"

2 жовтня відбувся онлайн-аукціон в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "Новогоголівське" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Згідно з "Прозорро.Продажі", переможцем стало приватне будівельно-монтажне підприємство "Строїтель-П" з Дніпра. Це відома будівельна компанія. Засновниця фірми - Тетяна Попова.

У Фонді повідомили, що за право власності на об’єкт змагалися 2 учасників і ціна зросла у 1,23 рази, від початкової – 41,5 млн грн, до переможної — 51,1 млн грн. Також покупець додатково сплатить 10,2 млн грн ПДВ.

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Майно держпідприємства знаходиться в Шевченківському районі міста Київ, розташоване неподалік найдовшого європейського шляху Е40. Поруч знаходяться Національний цирк України, магазини, ресторани та готелі.

Після оплати лота з урахуванням ПДВ, новий власник отримає адміністративну будівлю та гараж, загальною площею 1875 м².

Як пише LIGA.net, виставлений на приватизацію будинок на Гоголівській, 7 не внесений до реєстру пам'яток, а умови приватизації не передбачають вимогу щодо його збереження – лише погашення заборгованості й недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника протягом пів року.

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Будинок на Гоголівській, побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн, до 1917 року належав сестрам Олені Олецькій та Марії Калиновській. У будівлі розміщувалася дирекція народних училищ Київської губернії, а у 20-х роках XX століття діяла трудова школа №63. Пізніше будинок було передано на баланс видавництва "Вища школа".

Нагадаємо:

Фонд державного майна України 1 жовтня провів аукціон щодо приватизації єдиного майнового комплексу "Попівський експериментальний завод" у Конотопському районі Сумської області.