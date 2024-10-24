Ворог атакував енергообєкти в шести областях: горіла підстанція, БПЛА пошкодив лінію електропередач

За минулу добу, 23 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Запорізькій області під час атаки БПЛА по території підстанції знеструмлювалось обладнання та побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

На Полтавщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення також відновлено за резервною схемою.

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У Сумській області внаслідок обстрілу підстанції виникло загорання, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано, живлення відновлено.

На Черкащині вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії та БПЛА на землі. Споживачі не знеструмлювались.

Нагадаємо:

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24 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.