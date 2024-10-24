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У Львові горів автобусний завод

Четвер, 24 жовтня 2024, 10:18 - Віктор Волокіта
 
Фото Львівської міської ради

24 жовтня на території Львівського автобусного заводу спалахнула пожежа. 

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. 

"Сьогодні близько 07:00 ранку на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, трапилась пожежа", – повідомили в пресслужбі.

Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі.

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Пожежу ліквідували, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо:

24 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

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Львів завод
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