У Львові горів автобусний завод
Четвер, 24 жовтня 2024, 10:18 -
24 жовтня на території Львівського автобусного заводу спалахнула пожежа.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Сьогодні близько 07:00 ранку на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, трапилась пожежа", – повідомили в пресслужбі.
Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі.
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Пожежу ліквідували, ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо:
24 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.
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