У Львові горів автобусний завод

Фото Львівської міської ради

24 жовтня на території Львівського автобусного заводу спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Сьогодні близько 07:00 ранку на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, трапилась пожежа", – повідомили в пресслужбі.

Пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому був сильний дим від пожежі.

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Пожежу ліквідували, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо:

24 жовтня через ворожі обстріли пошкоджено залізничні колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном.

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