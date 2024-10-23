Багаторічний керівник Roshen Москалевський пішов з посади

Вʼячеслав Москалевський фото: Forbes Ukraine

Ключовий керівник і співвласник кондитерської корпорації Roshen Вʼячеслав Москалевський після 29 років роботи залишає керівництво компанією.

Про це пише Forbes Ukraine.

Москалевський підтвердив виданню, що не працює в Roshen з 1 червня.

Як зʼясував Forbes Ukraine, 16 травня 2024 року Москалевського достроково позбавили повноважень члена наглядових рад чотирьох підприємств Roshen. Це – Київська кондитерська фабрика, Кременчуцька кондитерська фабрика, Вінницька кондитерська фабрика та Вінницький молочний завод, йдеться у повідомленнях компаній на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

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Всюди вказана одна причина – дострокова заміна члена наглядової ради, якого відкликав акціонер.

У Roshen підтвердили зміну статусу Москалевського.

"Влітку 2024 року склад дирекції компанії Roshen змінився. У Вʼячеслава Москалевського, який працював у Roshen із дня заснування, зʼявився наступник – Олександр Головащук, – повідомили у прес-службі компанії. – Він працює в Roshen на керівних посадах з 2008 року, поділяє принципи компанії та традиції управління, запроваджені в ній. На сьогодні Олександр Головащук займає посаду виконавчого директора, а Вʼячеслав Москалевський входить до наглядової ради".

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Після звільнення Москалевського, на думку співрозмовника Forbes, у корпорації можлива криза менеджменту.

"Зміна першої особи, яка будувала компанію протягом майже 30 років, можлива шоком для будь-якої компанії", – вважає інвестбанкір.

Про нового керівника Roshen небагато інформації. Олександру Головащуку 47 років, він працював національним менеджером з продажів, був заступником директора з реалiзацiї корпорації Roshen.

Москалевський досі володіє частками у шоколадному бізнесі через фонд "Кондитерінвест". Йому належить по 13% у двох компаніях Roshen, таких як "Центрально європейська кондитерська компанія" і "Український кондитерський холдинг", свідчать дані Opendatabot. Також у нього 30% у фірмі "Ритейл стар", контрольні частки у компаніях "Евертрейд" та "Хант Пластик", що займається виробництвом пластикових плит і труб, фірмах "Летичів агро", "Галузинецький сад".

Востаннє Forbes Ukraine оцінював статки Москалевського у 2021-му. Він займав 63-тє місце у списку найбагатших українців зі статками $175 млн.

Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні.

Кінцевим бенефіціаром корпорації зазначений син Петра Порошенка – Олексій.

У 2021 році Forbes Ukraine оцінив вартість корпорації у $1,1 млрд. З того часу її позиції на світовому ринку покращилися: у рейтингу Candy industry 2024 компанія зайняла 24-те місце, у 2021-му – була 29-ю.

Виторг у 2023 році найбільшої компанії з групи – ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" – сягнув 31,85 млрд грн проти 22,1 млрд грн роком раніше. Чистий прибуток за 2023-й – 5,6 млрд грн, у 2022 році – 3,9 млрд грн.

У першому півріччі 2024 року виторг зріс на 15% – з 13,8 млрд грн до 15,8 млрд грн.

За час повномасштабного вторгнення група компаній Roshen сплатила до державного бюджету податків та ЄСВ на загальну суму 12, 377 млрд грн, а з 2014-го і дотепер – 29, 244 млрд грн.

Нагадаємо:

За результатами першого півріччя 2024 року три українські компанії корпорації Roshen наростили свої виторги.